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Україна опинилася на 14 місці одиночної змішаної естафети на чемпіонаті світу з біатлону

Виграла естафету збірна Франції.

Україна опинилася на 14 місці одиночної змішаної естафети на чемпіонаті світу з біатлону
Дмитро Підручний
Фото: biathlon.com.ua

Збірна Франції виграла одиночну змішану естафету чемпіонату світу з біатлону, Україна опинилася на 14 місці, передає Champion.

Чемпіонат стартував 7 лютого у Нове Место, що в Чехії, і триватиме до 18 лютого.

Другу сходинку посіла збірна Італії, третю - Норвегії.

У складі української збірної виступили Дмитро Підручний і Анастасія Меркушина, які до фінішу використали 12 додаткових патронів.

Перша п'ятірка лідерів одиночної змішаної естафети 15 лютого має такий вигляд

  • Франція (0+3) 36:21.7
  • Італія (0+5) +24.6
  • Норвегія (1+7) +27.4
  • Швеція (1+12) +1:00.9
  • Швейцарія (0+6) +1:01.1

Результат України - (0+12) +2:26.0

14 лютого Антон Дудченко став найкращим серед українців в індивідуальній гонці.

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