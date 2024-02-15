Україна опинилася на 14 місці одиночної змішаної естафети на чемпіонаті світу з біатлону

Збірна Франції виграла одиночну змішану естафету чемпіонату світу з біатлону, Україна опинилася на 14 місці, передає Champion.

Чемпіонат стартував 7 лютого у Нове Место, що в Чехії, і триватиме до 18 лютого.

Другу сходинку посіла збірна Італії, третю - Норвегії.

У складі української збірної виступили Дмитро Підручний і Анастасія Меркушина, які до фінішу використали 12 додаткових патронів.

Перша п'ятірка лідерів одиночної змішаної естафети 15 лютого має такий вигляд

Франція (0+3) 36:21.7

Італія (0+5) +24.6

Норвегія (1+7) +27.4

Швеція (1+12) +1:00.9

Швейцарія (0+6) +1:01.1

Результат України - (0+12) +2:26.0

14 лютого Антон Дудченко став найкращим серед українців в індивідуальній гонці.