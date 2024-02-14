​Каміла Конотоп втретє стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Українка виграла три золоті нагороди у ваговій категорії до 59 кг.

Українка Каміла Конотоп вдруге поспіль здобула звання абсолютної чемпіонки Європи з важкої атлетики. На цьогорічних змаганнях у Софії українка виграла три золоті нагороди у ваговій категорії до 59 кг.

Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".

Конотоп ставала абсолютною чемпіонкою Європи у 2021 та 2023 роках. На минулорічному чемпіонаті Каміла встановила особистий рекорд на цьому рівні - 235 кг за сумою виступів у ривку та поштовху.

У 2024 році Конотоп впевнено відстояла всі три титули, перебуваючи поза конкуренцію в обох дисциплінах - ривку та поштвоху.

У ривку переможною стала спроба українки на 105 кг - на 4 кг більше за срібну призерку з Бельгії Ніну Стеркс. Конотоп спробувала оновити власний рекорд на великих міжнародних форумах - подужати 108 кг, проте не реалізувала третю спробу.

У поштовху Конотоп також випередила срібну призерку на шість кг - 125 кг у другій спробі проти 119 кг фінської важкоатлетки Сари Ретулайнен. Лише двічі на великих міжнародних форумах Каміла демонструвала кращий результат - 129 кг на Євро та 130 кг на чемпіонаті світу в 2023 році.

Здобувши два "золота", Конотоп гарантувала собі перемогу в двоборстві. За підсумковим доробком вона випередила на 15 кг француженку Дору Чакунте, яка виграла "бронзу" в ривку.

Переможці Євро-2024 з важкої атлетики. (Жінки - до 59 кг):

Каміла Конотоп (Україна): 105 (ривок) + 125 (поштовх) = 230 кг

Дора Чакунте (Франція): 98 + 117 = 215 кг

Сара Ретулайнен (Фінляндія): 95 + 119 = 214 кг

Нагадаємо, що минулого року Конотоп визнали найкращою спортсменкою вересня в Україні.