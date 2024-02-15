У поєдинку Усик — Ф'юрі можуть бути застосовані відеоповтори

Під час поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі можуть бути застосовані миттєві відеоповтори.

Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман, пише Daily Mail з посиланням на Gambling.com.

"Ми повинні мати миттєві повтори, особливо в таких поєдинках, [як Усик — Ф'юрі], тому що нам не потрібні суперечки, які вбивають спорт. Ми будемо дуже наполегливо боротися за те, щоб у бою Ф'юрі проти Усика і в усіх наступних великих поєдинках були миттєві повтори. Ми повинні використовувати доступні технології та отримувати з них максимальну користь", – сказав Сулейман.

Бій між Усиком і Ф'юрі відбудеться 18 травня 2024 року у Саудівській Аравії.

Переможець цього поєдинку стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі після Леннокса Льюїса у 1999 році.

Останнім боєм Усика залишається перемога у серпні 2023 року над обов'язковим претендентом Даніелем Дюбуа. Українець нокаутував суперника в дев'ятому раунді — це його п'ята перемога у надважкій вазі та 21-ша поспіль у професійній кар'єрі.

Для Ф'юрі бій з Усиком стане першим з 28 жовтня 2023 року, коли володар поясу WBC здобув складну перемогу над абсолютним дебютантом професійного боксу Франсісом Нганну. Після нокдауну в третьому раунді англійцеві вдалося довести бій до перемоги роздільним рішенням суддів.