Кріштіану Роналду забив переможний гол у своєму ювілейному, 1000-му матчі в клубній кар'єрі. "Аль-Наср" португальського форварда з перемоги стартував у плей-оф азійської Ліги чемпіонів, повідомляє Суспільне Спорт.

У Саудівській Аравії п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" виступає від початку 2023 року. За нинішню команду португалець провів уже 51 матч в усіх турнірах та перевершив показник зіграних зустрічей у португальському "Спортінгу".

Ювілейний, 1000-й матч Роналду припав на першу частину двоматчевого протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з іншим саудівським клубом — "Аль-Фейха". Команда Кріштіану й екстренера "Шахтаря" Луїша Каштру проводила перший з двох матчів на виїзді.

Саме Роналду забив єдиний гол у матчі за дев'ять хвилин до закінчення основного часу. Капітан "Аль-Насра" обігрався із футболістом збірної Хорватії Марцело Брозовичем і першим дотиком відправив м'яч у сітку.

М'яч у саудівському дербі Ліги чемпіонів став для Роналду четвертим у нинішньому розіграші головного континентального турніру та 45-м — в усіх турнірах після переходу до "Аль-Насра".

Гол у матчі середи, 14 лютого, також став для Роналду першим після 39-го дня народження футболіста на початку місяця. Офіційних матчів "Аль-Наср" не проводив з кінця грудня минулого року.

З тисячі матчів на клубному рівні Роналду найбільше відіграв за іспанський "Реал", з яким чотири рази здобував головний трофей Ліги чемпіонів — 438 матчів (450 голів).

Позначку в 100 матчів Кріштіану також перетинав в англійському "Манчестер Юнайтед" й італійському "Ювентусі" — 346 та 134 гри відповідно.