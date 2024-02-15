Ліга чемпіонів: криза "Баварії" та комфортна перевага "ПСЖ"

У футбольній Лізі чемпіонів відбулися ще два матчі 1/8 фіналу. Як повідомляє сайт УЄФА, в обох поєдинках перемогли господарі, проте лише в одному випадку це був цілком прогнозований результат.

"ПСЖ" здолав "Реал Сосьєдад", для якого саме потрапляння до цієї стадії вже є неабияким досягненням. Голи парижани забивали по перерві: спершу відзначився Кілліан Мбаппе, а подвоїв перевагу Бредлі Барколя. 2:0 - хороший гандикап перед матчем-відповіддю для підопічних Луїса Енріке.

А от "Баварія" у Римі не змогла підтвердити статус фаворита пари з "Лаціо". Після вилучення захисника мюнхенців Упамекано нападник господарів Іммобілє реалізував пенальті. Поразка 0:1 - ще одне підтвердження того, що команда Томаса Тухеля перебуває не в найкращому стані.