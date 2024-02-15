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​Важкоатлетка Каміла Конотоп втретє виборола три медалі на чемпіонаті Європи

Українська важкоатлетка здобула три золоті нагороди у ривку, поштовху та за сумою двоборства.

12 лютого в м. Софія (Болгарія) стартував Чемпіонат Європи з важкої атлетики, де збірну команду України представляють 10 жінок та 9 чоловіків.

Національна збірна здобула перше золото на Євро-2024. Каміла Конотоп у ваговій категорії до 59 кг взяла 105 кг в ривку та 125 кг в поштовху. Це дало змогу їй за сумою двоборства (230 кг) впевнено випередити срібну призерку з Франції на 15 кг.

Чемпіонат з важкої атлетики
Чемпіонат з важкої атлетики

Уже не перший раз Каміла підкорює вершини Європи: вона також була абсолютною чемпіонкою у 2021 та 2023роках. У 2022 році українці для перемоги не вистачило лише одного кілограму. А під час минулорічного Чемпіонату Світу Каміла Конотоп встановила особистий рекорд і стала віцечемпіонкою світу, здійснивши вражаючий підйом з вагою 236 кг за сумою ривка та поштовху.

Важкоатлетка Каміла Конотоп
Важкоатлетка Каміла Конотоп

“Каміла — справжній боєць, українка, яка демонструє неймовірну силу волі. Чотири роки поспіль вона виборює по три нагороди на Чемпіонаті Європи й гучно заявляє про Україну на весь світ. Наші спортсмени демонструють незламний дух українського народу. Вітаю Камілу та її тренера Валерія Нікуліна з перемогою і бажаю всім вдалих виступів! Ми ж докладемо максимум зусиль, щоб створити найбільш сприятливі умови для розвитку й подальших перемог наших важкоатлетів,” — прокоментував виступ президент Федерації важкої атлетики України Олександр Герега. 

Каміла Конотоп виборола перше місце
Каміла Конотоп виборола перше місце

Ще одну срібну медаль 13 лютого у скарбничку збірної України приніс Павло Заліпський у ваговій категорії до 61 кг. Чемпіонат триватиме до 20 лютого, тому попереду ще 13 виступів українських важкоатлетів і багато перемог.

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