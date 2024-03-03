Україна здобула три нагороди в останній день Євро-2024 з кульової стрільби з 10 метрів

Загалом Україна завоювала на Євро-2024 з кульової стрільби з 10 метрів сім нагород: два "золота", чотири "срібла" та одну "бронзу".

В угорському Д'єрі завершився чемпіонат Європи з кульової стрільби з 10 метрів. В останній день змагань, 2 березня, Україна додала до свого доробку три медалі, зокрема одну золоту, повідомляє Суспільне Спорт.

Загалом на Євро-2024, який пройшов також й серед юніорів, було розіграно 14 комплектів дорослих нагород. Перше "золото" збірна України здобула у командному міксті — чемпіонами Європи у стрільбі з пневматичного пістолета стали Олена Костевич та Олег Омельчук.

У заключний день турніру відбулись змагання команд-тріо в усіх видах пневматичної стрільби. Україна виступила у трьох фіналах, вигравши один з них.

У чоловічому командному турнірі з пневматичної гвинтівки Україну представили Сергій Куліш, Олег Царьков та Святослав Гудзій. Вони пробились до чвертьфіналу з останнього, восьмого місця у кваліфікації.

У чвертьфіналі та півфіналі українці показали другий результат, обидва рази поступившись хорватам. У підсумку саме проти них "синьо-жовті" зустрілись у фіналі і здобули перемогу з рахунком 17:11, а відтак й "золото" Євро-2024.

Жіноче тріо з України не зуміло поборотись за медаль у стрільбі з пневматичної гвинтівки — десяте місце у кваліфікації. Натомість у командних змаганнях з пневматичного пістолета й чоловіча, й жіноча збірні здобули срібні медалі.

Чоловіча команда у складі Олега Омельчука, Павла Коростильова та Віктора Банькіна пробилась у фінал з першого місця у півфіналі. Однак у вирішальному поєдинку зазнала поразки від Туреччини — 11:17.

Жіноча збірна України, яку представили Юлія Ісаченко, Вілєна Бевз та Олена Костевич, після шостого місця у кваліфікації стала першою в чвертьфіналі та другою — у півфіналі. А у фінальному матчі програла Угорщині 15:17.

Таким чином, Україна завоювала на Євро-2024 з кульової стрільби з 10 метрів сім нагород: два "золота", чотири "срібла" та одну "бронзу".

"Золото": Олена Костевич, Олег Омельчук (пневматичний пістолет, змішані команди); Сергій Куліш, Олег Царьков, Святослав Гудзій (пневматична гвинтівка, команди-тріо).

"Срібло": Олена Костевич, Юлія Ісаченко, Вілєна Бевз (пневматичний пістолет, жіночі команди); Сергій Куліш, Олег Царьков, Святослав Гудзій (пневматична гвинтівка, чоловічі команди); Олена Костевич, Юлія Ісаченко, Вілєна Бевз (пневматичний пістолет, команди-тріо); Віктор Банькін, Павло Коростильов, Олег Омельчук (пневматичний пістолет, команди-тріо).

"Бронза": Віктор Банькін, Павло Коростильов, Олег Омельчук (пневматичний пістолет, чоловічі команди).

У медальному заліку Євро-2024 з кульової стрільби з 10 метрів Україна посіла третє місце, поступившись лише господарю змагань Угорщині та Німеччині.

Євро-2024 з кульової стрільби з 10 метрів: медальний залік (топ-10)

1. Угорщина — 3 "золото" + 2 "срібло" + 3 "бронза" = 9 медалей

2. Німеччина — 3+0+2 = 5

3. Україна — 2+4+1 = 7

4. Норвегія — 2+1+0 = 3

5. Туреччина — 1+2+0 = 3

6. Словаччина — 1+1+0 = 2

7-8. Молдова — 1+0+0 = 1

7-8. Італія — 1+0+0 = 1

9-10. Польща — 0+1+2 = 3

9-10. Австрія — 0+1+2 = 3

Євро-2024 мав також кваліфікаційний статус перед літньою Олімпіадою-2024. Українці не здобули на турнірі ліцензій у Париж.