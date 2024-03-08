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Збірна України першою відкрила Air Force Trials 2024 на базі Повітряних сил США

United States Air Force Trials - змагання для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення і травми.

Збірна України першою відкрила Air Force Trials 2024 на базі Повітряних сил США
Збірна України відкрила Air Force Trials 2024

Сьогодні, 8 березня, на військовій базі Повітряних сил США Nellis Air Force Base у Лас-Вегасі, відкрили United States Air Force Trials 2024 - змагання для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення і травми.

На церемонії відкриття першою на поле вийшла збірна України. За спортивною традицією, наші атлети рухалися з національним прапором та смолоскипом. Колону України очолили капітан збірної 30-річний нацгвардієць із Івано-Франківська Юрій Гапончук, 23-річний ветеран ДПСУ з Чернівецької області Вадим Гільчук, 29-річний військовослужбовець ЗСУ з Сумщини Вадим Кіріченко та 30-річний військовослужбовець ЗСУ з Чернігівської області Руслан Сумін, про якого розповідав Фонд "Повернись живим".

Загалом у збірну України входять 30 учасників — ветеранів та військовослужбовців, які змагатимуться в 11 адаптивних видах спорту: 

  • плаванні;
  • велоспорті;
  • баскетболі на візках;
  • волейболі сидячи;
  • регбі на візках;
  • стрільбі з луку;
  • пауерліфтингу;
  • бігу;
  • штовханні ядра/метанні диску
  • веслуванні;
  • кульові стрільбі.

Змагання United States Air Force Trials 2024 в Україні організовано Міністерством у справах ветеранів спільно з Українським ветеранським фондом та громадськими організаціями - "Повернись живим", Stratcom Ukraine та Invictus Games: Team Ukraine.

United States Air Force Trials 2024 - це змагання ветеранів та військових Повітряних сил і морської піхоти США, які є відбірковим етапом для участі у Warrior Games, - найбільшому американському турнірі з адаптивних видів спорту для військових з пораненнями і травмами. Цьогоріч збірної України у United States Air Force Trials участь також бере участь збірна Грузії.

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