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Артилеристи 5 ОШБр показали роботу на одній з найкращих артустановок НАТО - "Паладині"

Вона стоїть на озброєнні української армії вже більше року.

Артилеристи 5 ОШБр показали роботу на одній з найкращих артустановок НАТО - "Паладині"

Однією з найкращих артилерійських установок НАТО є M109A6 Paladin. Вона стоїть на озброєнні української армії вже більше року. Артилеристи 5 ОШБр, які використовують "Паладини" у своїй роботі, показали, як вони працюють.

Про це йдеться у новому відео проєкту "Український Свідок".

Артилерійський дивізіон 5 ОШБр, який працює на Бахмутському напрямку. Установка M109A6 Paladin може вести вогонь на відстань до 30 км. Україна має цю техніку на озброєнні вже більше року. 

"Паладини” прості у використанні та обслуговуванні, - розповідає Сергій із позивним “7-40”. - Вони оснащені комп’ютерами, тому працюють швидко. Завдяки своїй конструкції вони також дуже стійкі".

Разом із батьками та братом хлопець пережив окупацію Херсона - тепер він має потужну мотивацію воювати - мститися. Його брат також у війську, але працює на іншому напрямку.

"Влучити по ворогу - це, звісно, приємно, - каже “7-40”. - Але найприємніше - це почути подяку від піхоти, бо ми їхній захист".

Артилеристи кажуть, що цілі цієї САУ - це, в першу чергу, жива сила, склади і БК (боєкомплекти).

"Для ворога “Паладіни” – це солодкий пиріжечок, він дуже ретельно його шукає, - каже артилерист Едгар із позивним “Блогер”. - Але ми знаходимо ворога першим".

Едгар розповідає, що йти у ЗСУ не страшно. "Іноді це навіть весело, - каже він. - Тут у мене є побратими, яких я ніколи ні на кого не проміняю. З багатьма друзями з цивільного життя я спілкуватись перестав. А тут у мене з’явилися нові брати по духу і вірі".

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