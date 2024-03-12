Італійський військовий корабель знищив 2 безпілотники в Червоному морі

Есмінець ВМС Італії Duilio збив два повітряні безпілотники під час захисту судноплавства в Червоному морі.
Про це повідомляє ANSA.
Італійський есмінець Duilio діє в Червоному морі в рамках місії ЄС Aspides для захисту судноплавства від атак єменських хуситів.
Безпілотники хуситів були збиті "в рамках реалізації принципу самооборони".
Зазначається, що 10 днів тому цей же есмінець знищив ще один безпілотник у Червоному морі, перш ніж корабель був офіційно задіяний у місії Aspides.
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З листопада єменські хусити неодноразово атакували кораблі в Червоному морі та навколишніх водах через війну Ізраїлю та ХАМАС. Серед цих суден було принаймні одне з вантажем, що прямував до Ірану, головного благодійника хуситів, і корабель допомоги, який пізніше прямував на територію, контрольовану хуситами.
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Попри удари США і союзників, повстанці-хусити досі здійснюють значні атаки. Серед них напад у лютому на вантажне британське судно Rubymar, що перевозило добрива. Судно затонуло після дрейфу протягом кількох днів.
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Минулого тижня внаслідок удару хуситів по американському судну True Confidence загинуло три моряки. Двоє загиблих були філіппінцями, а інший − в’єтнамцем.
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Нідерланди відправлять фрегат протиповітряної оборони HNLMS Tromp з військовими на борту для захисту цивільних суден у Червоному морі від ударів хуситів.
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