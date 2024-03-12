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Італійський військовий корабель знищив 2 безпілотники в Червоному морі

Збиті безпілотники належали хуситам.

Італійський військовий корабель знищив 2 безпілотники в Червоному морі
Італійський військовий корабель знищив безпілотники хуситів у Червоному морі
Фото: ANSA/EPA

Есмінець ВМС Італії Duilio збив два повітряні безпілотники під час захисту судноплавства в Червоному морі.

Про це повідомляє ANSA.

Італійський есмінець Duilio діє в Червоному морі в рамках місії ЄС Aspides для захисту судноплавства від атак єменських хуситів.

Безпілотники хуситів були збиті "в рамках реалізації принципу самооборони".

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Зазначається, що 10 днів тому цей же есмінець знищив ще один безпілотник у Червоному морі, перш ніж корабель був офіційно задіяний у місії Aspides.

  • З листопада єменські хусити неодноразово атакували кораблі в Червоному морі та навколишніх водах через війну Ізраїлю та ХАМАС. Серед цих суден було принаймні одне з вантажем, що прямував до Ірану, головного благодійника хуситів, і корабель допомоги, який пізніше прямував на територію, контрольовану хуситами.

  • Попри удари США і союзників, повстанці-хусити досі здійснюють значні атаки. Серед них напад у лютому на вантажне британське судно Rubymar, що перевозило добрива. Судно затонуло після дрейфу протягом кількох днів.

  • Минулого тижня внаслідок удару хуситів по американському судну True Confidence загинуло три моряки. Двоє загиблих були філіппінцями, а інший − в’єтнамцем. 

  • Нідерланди відправлять фрегат протиповітряної оборони HNLMS Tromp з військовими на борту для захисту цивільних суден у Червоному морі від ударів хуситів. 

  • Сполучені Штати у Червоному морі відбили масштабну дронову атаку з боку єменських бойовиків-хуситів.

  • Велика Британія знову розгорне свій військовий корабель, ракетний есмінець HMS Diamond у Червоному морі та Аденській затоці.
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