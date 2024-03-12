Італійський військовий корабель знищив 2 безпілотники в Червоному морі

Есмінець ВМС Італії Duilio збив два повітряні безпілотники під час захисту судноплавства в Червоному морі.

Про це повідомляє ANSA.

Італійський есмінець Duilio діє в Червоному морі в рамках місії ЄС Aspides для захисту судноплавства від атак єменських хуситів.

Безпілотники хуситів були збиті "в рамках реалізації принципу самооборони".

Зазначається, що 10 днів тому цей же есмінець знищив ще один безпілотник у Червоному морі, перш ніж корабель був офіційно задіяний у місії Aspides.