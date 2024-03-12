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Перше авто із російськими номерами затримали на кордоні Литви

Авто вартістю 41 690 євро, найімовірніше, передадуть на потреби ЗСУ. 

Перше авто із російськими номерами затримали на кордоні Литви
Авто на російських номерах, затримане у Литві
Фото: MKT, Delfi

В ніч на 12 березня на кордоні Литви і Білорусі у ПП "Медінінкай" затримали перший автомобіль із російськими номерами.

Про це пише Delfi.

Зазначається, громадянин Молдови їхав із Литви у Білорусь на автомобілі Audi Q7, вартістю 41 690 євро. Чоловік заявив, що нічого не знав про запроваджені Євросоюзом обмеження. 

Згодом з'ясувалося, що авто належить громадянці Росії, але водій був у машині сам.

Чоловіка ознайомили з чинними з 11 березня 2024 року правилами та повідомили, що на нього чекає штраф і конфіскація автомобіля. Також склали протокол про адміністративне правопорушення.

Машину затримали і, найімовірніше, її конфіскують та передадуть для потреб України.

  • З 11 березня зареєстровані у Росії автомобілі не можуть перебувати на території Литви або повинні пройти перереєстрацію.
  • Від 11 березня власники автомобілів з російськими номерами вважатимуться порушниками вимог законодавства, і щодо них застосовуватиметься штраф чи конфіскація автомобіля. Таким чином Литва виконує санкційні вимоги Ради Європи.
  • Як виняток, можуть перебувати на території Литви автомобілі із російськими номерами, водії яких прямують транзитом до Калінінградської області або із неї за спрощеним транзитним документом (УТД). Такий транзит через територію Литви не може тривати понад 24 години. Під час проїзду транзитом у транспортному засобі має бути його власник.
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