Перше авто із російськими номерами затримали на кордоні Литви

Авто на російських номерах, затримане у Литві

В ніч на 12 березня на кордоні Литви і Білорусі у ПП "Медінінкай" затримали перший автомобіль із російськими номерами.

Про це пише Delfi.

Зазначається, громадянин Молдови їхав із Литви у Білорусь на автомобілі Audi Q7, вартістю 41 690 євро. Чоловік заявив, що нічого не знав про запроваджені Євросоюзом обмеження.

Згодом з'ясувалося, що авто належить громадянці Росії, але водій був у машині сам.

Чоловіка ознайомили з чинними з 11 березня 2024 року правилами та повідомили, що на нього чекає штраф і конфіскація автомобіля. Також склали протокол про адміністративне правопорушення.

Машину затримали і, найімовірніше, її конфіскують та передадуть для потреб України.