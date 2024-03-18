Зеленський зустрівся із американським конгресменом Ліндсі Гремом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членом Сенату Конгресу США Ліндсі Гремом, який перебуває з візитом в Україні.

Про це повідомив Володимир Зеленський у телеграмі та Офіс президента.

"Обговорили питання подальшої всебічної допомоги Україні. Поінформував про ситуацію на передовій та першочергові потреби нашої армії. Критично важливе подальше надання партнерами військово-технічної допомоги, зокрема систем ППО та ракет до них", – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що черговий візит сенатора Грема свідчить про незмінну потужну підтримку нашої держави з боку Сполучених Штатів у боротьбі з російською агресією.

Фото: Офіс президента Зустріч Зеленського і сенатора Грема

Також Володимир Зеленський висловив вдячність Конгресу, обом партіям – Демократичній та Республіканській, Президенту США, його адміністрації та всьому американському народу за надання Україні оборонної, фінансової та економічної допомоги.

"Наша боротьба за незалежність і територіальну цілісність триває. Стала підтримка України з боку міжнародних партнерів, особливо Сполучених Штатів, зараз як ніколи важлива для реалізації планів із деокупації наших територій та захисту людей. Ми розраховуємо на збереження та посилення такої підтримки", – наголосив президент.

Політики обговорили питання подальшої всебічної допомоги Україні з боку США.

"Для нас критично важливо, щоб Конгрес уже невдовзі завершив усі необхідні процедури та ухвалив остаточне рішення про виділення Україні макрофінансової допомоги, яка зміцнить українську економіку та наші Збройні Сили", – зазначив Глава держави.

Також Володимир Зеленський поінформував американського сенатора про ситуацію на передовій та першочергові потреби ЗСУ. Президент акцентував на критично важливому значенні подальшого надання партнерами військово-технічної допомоги, зокрема систем ППО та ракет до них.

Крім іншого, політики обговорили євроатлантичну інтеграцію нашої держави.

"Україна розраховує на подальшу підтримку з боку США наших євроатлантичних прагнень. Це також важливо для зміцнення всієї трансатлантичної безпеки", – зазначив Володимир Зеленський.

Політики обмінялися думками щодо подальшого посилення санкційного тиску на державу-агресора та вагомої ролі Конгресу в цьому питанні.

"Зокрема, було наголошено на важливості завершення формування Конгресом правової рамки для використання заморожених російських активів для нагальних потреб України", – повідомили у Офісі президента.