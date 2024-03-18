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Шмигаль і сенатор Грем обговорили підтримку США та конфіскацію активів РФ

Також український прем’єр запросив американські компанії інвестувати в Україну.

Шмигаль і сенатор Грем обговорили підтримку США та конфіскацію активів РФ
Денис Шмигаль і Ліндсі Грем
Фото: Денис Шмигаль

Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль та американський сенатор Ліндсі Грем, який сьогодні прибув до Києва, обговорили підтримку України Штататми ,а також прискорення конфіскації російських активів.

Про це Денис Шмигаль написав у Facebook.

"Підтримка з боку Сполучених Штатів непохитна. У цьому переконався під час зустрічі з сенатором США Ліндсі Гремом. Обговорили наші нагальні потреби для економіки та для фронту. Подякував Сенату США за підтримку пакету допомогу для України. У наших партнерів є чітке розуміння, що ми потребуємо більше підтримки та більше зброї", – зазначив прем’єр.

Він додав, що ключовим питанням залишається конфіскація заморожених російських активів. 

"Маємо прискорити напрацювання необхідного механізму. Російські активи стануть вагомим ресурсом для зміцнення нашої держави", – повідомив Шмигаль.

Політики обговорили допомогу Сполучених Штатів у впровадженні реформ.

Шмигаль повідомив, що також запросив американські компанії інвестувати в Україну та "реалізовувати тут нові проєкти".

  • Ліндсі Грем є республіканцем. Виступав за надання Україні далекобійних ракет та касетних боєприпасів. За його словами, ATACMS та касетні боєприпаси зможуть зробити успіх України на фронті більшим, а також врятує життя українців та прискорить виведення російських військ.
  • За даними NBC, Грем є одним із сенаторів-республіканців, які розробляють окремий пакет допомоги Україні. 
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