Шмигаль і сенатор Грем обговорили підтримку США та конфіскацію активів РФ

Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль та американський сенатор Ліндсі Грем, який сьогодні прибув до Києва, обговорили підтримку України Штататми ,а також прискорення конфіскації російських активів.

Про це Денис Шмигаль написав у Facebook.

"Підтримка з боку Сполучених Штатів непохитна. У цьому переконався під час зустрічі з сенатором США Ліндсі Гремом. Обговорили наші нагальні потреби для економіки та для фронту. Подякував Сенату США за підтримку пакету допомогу для України. У наших партнерів є чітке розуміння, що ми потребуємо більше підтримки та більше зброї", – зазначив прем’єр.

Він додав, що ключовим питанням залишається конфіскація заморожених російських активів.

"Маємо прискорити напрацювання необхідного механізму. Російські активи стануть вагомим ресурсом для зміцнення нашої держави", – повідомив Шмигаль.

Політики обговорили допомогу Сполучених Штатів у впровадженні реформ.

Шмигаль повідомив, що також запросив американські компанії інвестувати в Україну та "реалізовувати тут нові проєкти".