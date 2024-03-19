Шольц заявив, що військова допомога Україні – це послання Путіну, що не треба сподіватися на вибори у США

Путін помиляється, якщо вважає, що Європа не зможе довго підтримувати Україну без США, заявив Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішуча військова допомога Україні на сьогодні є найважливішим посланням російському диктатору Володимиру Путіну, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

"Він повинен знати, що його припущення про те, що ми не зможемо підтримувати Україну так довго, як це необхідно, помилкові. Це означає, що він не повинен розраховувати на те, що в США буде обрано президента, який негайно поховає Україну разом із ним", – заявив він.

Канцлер вважає, що Путін має усвідомити, що складається ситуація, за якої можливий "справедливий, а не продиктований мир". Для цього, заявив Шольц, Путін повинен, перш за все, вивести свої війська.

Зазначимо, що сьогодні проходить чергова зустріч союзників України у форматі “Рамштайн”. Перед цією зустріччю міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет допомоги Україні боєприпасами.