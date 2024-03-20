ЗМІ: Росія добудовує військовий порт в окупованій Абхазії

В Очамчирському районі окупованої Абхазії Російська Федерація добудовує порт для розміщення військових кораблів.
Про це із посиланням на грузинські ЗМІ повідомляє Європейська правда.
Зазначається,що порт майже готовий, роботи там ведуться безперервно. На опублікованому грузинським телеканалом відео видно новозбудовану будівлю. Вона, ймовірно, призначається для розміщення співробітників, які мають обслуговувати російський військовий об’єкт. На кадрах також видно інтенсивний рух будівельної техніки.
У виданні припускають, що порт може бути використаний проти України та стати мішенню для її військових засобів.
Раніше повідомляли, що Росія почала будівництво військово-морської бази в окупованій Абхазії – РФ вже почала в Очамчирському районі інфраструктурні роботи і розпочала перекидання військових кораблів.
Також на початку жовтня так званий президент невизнаної Абхазії Аслан Бжанія заявив, що в Очамчирському районі з’явиться новий пункт постійного базування російського флоту і відповідну "угоду" з РФ вже підписали.
- У іноземних ЗМІ припускають, що втеча Чорноморського флоту Росії з Криму перекреслює плани Путіна і контроль Москви над Кримом потрапив під справжню загрозу.
- Із країніх втрат РФ серед кораблів – це потоплений в ніч на 5 березня "Сергій Котов", який атакували українські безпілотники. У ГУР повідомили, що атаку провели їхні фахівці з Group 13, які застосували морські дрони Magura. Раніше цей катер уже атакували декілька разів, але потопити його не вдавалося.
- Вогневе ураження "Котова" відбулося у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько $65 мільйонів.
- Ворог зараз не виводить кораблі взагалі в акваторію Чорного моря. Такої паузи довгої не було, – заявили у ВМС України.