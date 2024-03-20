ЗМІ: Росія добудовує військовий порт в окупованій Абхазії

Імовірно, порт може бути використаний проти України.

В Очамчирському районі окупованої Абхазії Російська Федерація добудовує порт для розміщення військових кораблів.

Про це із посиланням на грузинські ЗМІ повідомляє Європейська правда.

Зазначається,що порт майже готовий, роботи там ведуться безперервно. На опублікованому грузинським телеканалом відео видно новозбудовану будівлю. Вона, ймовірно, призначається для розміщення співробітників, які мають обслуговувати російський військовий об’єкт. На кадрах також видно інтенсивний рух будівельної техніки.

У виданні припускають, що порт може бути використаний проти України та стати мішенню для її військових засобів.

Раніше повідомляли, що Росія почала будівництво військово-морської бази в окупованій Абхазії – РФ вже почала в Очамчирському районі інфраструктурні роботи і розпочала перекидання військових кораблів.

Також на початку жовтня так званий президент невизнаної Абхазії Аслан Бжанія заявив, що в Очамчирському районі з’явиться новий пункт постійного базування російського флоту і відповідну "угоду" з РФ вже підписали.