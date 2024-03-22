Мін'юст США звинуватив Apple у монополії і подав на компанію до суду

Урядовці вважають, що техногігант вдається до незаконних методів утримання лідерства на ринку смартфонів.

Американське міністерство юстиції звернулося до федерального суду у штаті Нью-Джерсі з клопотанням про розгляд ймовірного порушення корпорацією Apple антимонопольного законодавства.

Як повідомляє BBC, уряд США вважає, що техногігант вдавався до незаконних методів утримування клієнтів, щоб забезпечити собі лідерство на ринку смартфонів.

У позові йдеться про те, що система перевірки додатків у цифровому магазині AppStore спрямована на те, щоб обмежити розвиток так званих "суперзастосунків" та додатків для стрімінгу, адже це загрожує бажанню клієнтів користуватися власними сервісами Apple.

"Яблучну" компанію також звинувачують у свідомому ускладненні процесу під'єднання своїх гаджетів до смартгодинніків сторонніх виробників та забороні деяким банкам та фінансовим компаніям приєднуватися до системи електронних платежів, яка генерує для Apple величезні прибутки від комісій.

Мін'юсту США не подобається і спосіб Apple маркувати та обмежувати функціонал повідомлень, надісланих на їхні смартфони не через фірмові додатки.

Корпорація відкидає ці звинувачення та стверджує, що лояльність клієнтів забезпечується тим, що "вони щасливі від продукції". Apple наполягає, що має право самостійно обирати бізнес-партнерів, і обіцяє активно захищатися у суді.