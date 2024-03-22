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Франція і Німеччина дозволили виробнику танків запрацювати в Україні й домовилися про виробництво техніки нового покоління

Новий танк має замінити застарілі німецькі системи Leopard і французькі системи Leclerc.

Франція і Німеччина дозволили виробнику танків запрацювати в Україні й домовилися про виробництво техніки нового покоління
Себастьян Лекорню і Борис Пісторіус
Фото: Х/Sébastien Lecornu

Міністри оборони Німеччини і Франції домовилися дозволити виробнику танків KNDS створити філію в Україні для виробництва запасних частин, передає Reuters.

"Ми повідомляємо, що KNDS (...) німецько-французька компанія закріпиться в Україні з місцевим підрозділом", - повідомив французький глава Міноборони Себастьян Лекорню на зустрічі зі своїм німецьким колегою у Берліні.

Крім того, Берлін і Париж досягли нової домовленості у розробці запланованого танка наступного покоління, відомого як Main Ground Combat System (MGCS). Вони розділили завдання між двома країнами.

"Це більше, ніж віха, це історичний момент", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

MGCS має замінити застарілі німецькі системи Leopard і французькі системи Leclerc. Це другий великий проєкт військової промисловості між обома державами поряд із їхніми амбіціями щодо створення винищувача нового покоління, відомого як FCAS.

За словами Пісторіуса, документ про початок першого етапу розробки танків підпишуть у Парижі 26 квітня.

Щодо програми винищувачів FCAS, то Лекорню зауважив, що вона також демонструє "хороший прогрес".

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