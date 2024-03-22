Немає жодних ознак того, що Україна або українці причетні до стрілянини у Підмосков’ї, - Кірбі

Білий дім заявив, що кадри стрілянини були "жахливими і на них просто важко дивитися".

Білий дім вважає, що не має жодних ознак того, що Україна причетна до нападу з жертвами на концертний зал у Підмосков’ї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Наразі немає жодних ознак того, що Україна або українці були причетні до стрілянини", – заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він наголосив, що на цій ранній стадії не радить шукати будь-якого зв'язку з Україною.

Білий дім також заявив, що кадри стрілянини в російській столиці були "жахливими і на них просто важко дивитися".