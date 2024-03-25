Новий прем’єр Ірландії передбачив “правий курс” своєї центристської партії Fine Gael

Міністр вищої освіти Ірландії Саймон Гарріс був призначений лідером своєї партії Fine Gael, що означає обрання його прем’єр-міністром країни протягом наступних тижнів, пише Bloomberg.

У своїй першій промові Гарріс передбачив “правий курс” своєї центристської партії у спробі краще впоратися з нагальними проблемами Ірландії у сфері житла та міграції, з прицілом на нові вибори, які очікуються протягом року.

Гарріс зазначив, що однією з центральних тем його передвиборчої кампанії стане стабільна економіка Ірландії й внутрішній ріст, що триває попри глобальні перешкоди. У своїй промові він застеріг від небезпек популізму та поляризації, які стануть частиною зусиль, спрямованих на боротьбу зі все сильнішою лівою партією “Шінн Фейн”, яка ніколи раніше не керувала республікою, але лідирує в опитуваннях.

“Ми повинні поєднати економічну міць з моральною мужністю, щоб визнати наші недоліки й боротися з ними по-новому”, − заявив він.