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Новий прем’єр Ірландії передбачив “правий курс” своєї центристської партії Fine Gael

Однією з центральних тем його передвиборчої кампанії стане стабільна економіка й внутрішній ріст країни.

Новий прем’єр Ірландії передбачив “правий курс” своєї центристської партії Fine Gael
Новмй прем'єр-мінстр Ірландії Саймон Гарріс
Фото: EPA/UPG

Міністр вищої освіти Ірландії Саймон Гарріс був призначений лідером своєї партії Fine Gael, що означає обрання його прем’єр-міністром країни протягом наступних тижнів, пише Bloomberg.

У своїй першій промові Гарріс передбачив “правий курс” своєї центристської партії у спробі краще впоратися з нагальними проблемами Ірландії у сфері житла та міграції, з прицілом на нові вибори, які очікуються протягом року.

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Гарріс зазначив, що однією з центральних тем його передвиборчої кампанії стане стабільна економіка Ірландії й внутрішній ріст, що триває попри глобальні перешкоди. У своїй промові він застеріг від небезпек популізму та поляризації, які стануть частиною зусиль, спрямованих на боротьбу зі все сильнішою лівою партією “Шінн Фейн”, яка ніколи раніше не керувала республікою, але лідирує в опитуваннях.

“Ми повинні поєднати економічну міць з моральною мужністю, щоб визнати наші недоліки й боротися з ними по-новому”, − заявив він.

  • Гарріс може розпочинати виконання обов’язків не раніше 9 квітня, коли ірландський парламент відновить свою роботу після великодніх канікул.
  • Минулого тижня прем'єр-міністр Республіки Ірландія Лео Варадкар повідомив про негайну відставку з посади голови правлячої партії Fine Gael. Це означає, що одразу після обрання свого наступника він припиняє повноваження голови уряду.
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