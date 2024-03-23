США попросили Україну припинити удари по російських НПЗ, аби не спровокувати зростання цін на нафту, - Financial Times
США попросили Україну припинити удари по російських НПЗ, аби не спровокувати зростання цін на нафту, - Financial Times
Масована ракетна атака: ворог використав стратегічну авіацію, "Кинджали" та балістику (оновлено)
Масована ракетна атака: ворог використав стратегічну авіацію, "Кинджали" та балістику (оновлено)
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
​Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога
​Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога
Віра Агеєва: «Якби з 1991 року була культурна політика на Донбасі, все могло би бути інакше»
Віра Агеєва: «Якби з 1991 року була культурна політика на Донбасі, все могло би бути інакше»
РПЦ «віджимає» чергові парафії УПЦ МП. Лука (Запорізький) отримує бумеранг
РПЦ «віджимає» чергові парафії УПЦ МП. Лука (Запорізький) отримує бумеранг
Російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу ДніпроГЕС
Російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу ДніпроГЕС
Невідомі влаштували стрілянину на концерті в Москві, десятки загиблих. ГУР назвало це провокацією спецслужб Путіна
Невідомі влаштували стрілянину на концерті в Москві, десятки загиблих. ГУР назвало це провокацією спецслужб Путіна
ГоловнаСвіт

​Макрон: Помилково вважати, що Росія зупиниться на Донбасі та в Криму

Президент Франції аткож засудив нещодавні агресивні висловлювання російських політиків на адресу його країни.

​Макрон: Помилково вважати, що Росія зупиниться на Донбасі та в Криму
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Росія у своїх загарбницьких намірах не зупиниться на українських Донбасі та Криму.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на питання щодо коментарів Кремля про те, що РФ вважає, що вона у стані війни через допомогу Заходу Україні, президент Франції сказав, що було б помилкою думати, що Росія планує зупинити свою агресію на Донбасі та в Криму.

"Використовуючи цей термін, ми також відкриваємо невизначеність щодо військових цілей РФ", – зазначив Макрон.

Він також засудив нещодавні агресивні висловлювання російських політиків на адресу Франції.

Раніше Макрон також заявив, що необхідно бути готовими до будь-яких сценаріїв розвитку подій, щоб протистояти Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies