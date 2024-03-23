​Макрон: Помилково вважати, що Росія зупиниться на Донбасі та в Криму

Президент Франції аткож засудив нещодавні агресивні висловлювання російських політиків на адресу його країни.

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив, що Росія у своїх загарбницьких намірах не зупиниться на українських Донбасі та Криму.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на питання щодо коментарів Кремля про те, що РФ вважає, що вона у стані війни через допомогу Заходу Україні, президент Франції сказав, що було б помилкою думати, що Росія планує зупинити свою агресію на Донбасі та в Криму.

"Використовуючи цей термін, ми також відкриваємо невизначеність щодо військових цілей РФ", – зазначив Макрон.

Він також засудив нещодавні агресивні висловлювання російських політиків на адресу Франції.

Раніше Макрон також заявив, що необхідно бути готовими до будь-яких сценаріїв розвитку подій, щоб протистояти Росії.