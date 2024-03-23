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Антиукраїнська партія "Конфедерація" стала польською третьою силою

Опитування фіксують зростання популярності ультраправих, які активно допомагають блокувати кордон з Україною.

Антиукраїнська партія "Конфедерація" стала польською третьою силою
Рафал Меклер з "Конфедерації" - ініціатор блокування кордону з Україною
Фото: Фокус

Серед населення Польщі зростає популярність партії "Конфедерація", яка вдається до антиукраїнської риторики та сприяє блокуванню кордону з нашою державою.

Згідно з опитуваннями, про які пише видання Onet, ультраправа сила, що на минулорічних виборах набрала трохи більше 7% і фінішувала п'ятою, перемістилася на третій щабель рейтингу. Готовність підтримати "Конфедерацію" соціологам підтвердили 13% респондентів.

Вище за антиукраїнську партію опинилися лише два "важковаговики" польської політики: правляча "Громадянська коаліція" Дональда Туска з 29% та "Право і справедливість" Ярослава Качинського з 24%. 

 

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