Антиукраїнська партія "Конфедерація" стала польською третьою силою

Серед населення Польщі зростає популярність партії "Конфедерація", яка вдається до антиукраїнської риторики та сприяє блокуванню кордону з нашою державою.

Згідно з опитуваннями, про які пише видання Onet, ультраправа сила, що на минулорічних виборах набрала трохи більше 7% і фінішувала п'ятою, перемістилася на третій щабель рейтингу. Готовність підтримати "Конфедерацію" соціологам підтвердили 13% респондентів.

Вище за антиукраїнську партію опинилися лише два "важковаговики" польської політики: правляча "Громадянська коаліція" Дональда Туска з 29% та "Право і справедливість" Ярослава Качинського з 24%.