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Україна та ЄС провели черговий раунд переговорів щодо безпекової угоди

Сторони затвердили алгоритм подальших дій на найближчу перспективу.

Україна та ЄС провели черговий раунд переговорів щодо безпекової угоди
Фото: Офіс президента

За дорученням президента України та керівника Офісу глави держави заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із заступником генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом щодо безпекових гарантій ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. 

Сьогоднішні переговори стали черговим етапом на шляху імплементації Спільної декларації G7 про підтримку України та підготовки до укладення безпекової угоди між Україною та ЄС.

Переговорні команди ґрунтовно обговорили текст проєкту угоди та затвердили алгоритм подальших дій на найближчу перспективу.

Нагадаємо, у кінці травня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна та Польща можуть підписати двосторонню безпекову угоду напередодні саміту НАТО. Наразі тривають переговори.

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