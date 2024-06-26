Завтра графіки відключень застосовуватимуть впродовж всієї доби (доповнено)

Завтра, 27 червняя, у всіх областях України графіки відключень електроенергії будуть застосовувати упродовж всієї доби.

Про це повідомили у ДТЕК.

"За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", ідеться у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що 27 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00. Обсяг обмежень, як і сьогодні, буде найбільшим з 17:00 до 23:00.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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