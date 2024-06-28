Окупанти за добу здійснили 49 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 49 обстрілів (187 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Семенівська громада:
Лісківщина – чотири вибухи, ймовірно міномет 120 мм; два обстріли: десять вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Прогрес – один вибух, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Карповичі – один вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Янжулівка – п'ять вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Блешня – 19 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Заріччя – п'ять вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Леонівка – чотири вибухи, ймовірно міномет 120 мм; два обстріли: два вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Сновська громада:
Клюси – вісім вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Хрінівка – два вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Городнянська громада:
Гасичівка – три обстріли: сім вибухів, ймовірно скид ВОГ з БпЛа.
Сумська область
Сумський район:
Велика Рибиця – дев'ять вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. Пошкоджено два приватних будинка, будівлі агропідприємства, об’єкт критичної інфраструктури.
Басівка – один вибух, ймовірно FPV-дрон.
Садки – вісім вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Краснопілля – чотири обстріли: 8 вибухів, ймовірно FPV-дрон. Пошкоджено будівлю дитячого садка, магазину, вишку мобільного зв’язку, два легкових автомобіля.
Локня – один вибух, ймовірно ударний БпЛА.
Новодмитрівка – два обстріли: чотири вибухи, ймовірно FPV-дрон.
Волфине – два обстріли: два вибухи, ймовірно скид ВОГ з БпЛА.
Миропільське – два вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
Яструбине – три вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Білопілля – один вибух, ймовірно скид ВОГ з БпЛА.
Петрушівка – три вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Покровка – чотири вибухи, ймовірно FPV-дрон.
Наумівка – три вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Охтирський район:
Бугрувате – один вибух, ймовірно скид ВОГ з БпЛА. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Велика Писарівка – сім вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Попівка – два обстріли: 15 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; два обстріли: 21 вибух, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Шосткинський район:
Нововасилівка – один вибух, ймовірно міномет 120 мм.
Середина-Буда – три обстріли: чотири вибухи, ймовірно FPV-дрон. Пошкоджено телевежу.
Прогрес – два вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Уланове – вісім вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Бачівськ – два обстріли: сім вибухів, ймовірно міномет 120 мм. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Нова Гута – чотири вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.