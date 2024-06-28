Окупанти за добу здійснили 49 обстрілів прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

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Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 49 обстрілів (187 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Чернігівська область

Семенівська громада:

Лісківщина – чотири вибухи, ймовірно міномет 120 мм; два обстріли: десять вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Прогрес – один вибух, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Карповичі – один вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Янжулівка – п'ять вибухів, ймовірно міномет 82 мм.

Блешня – 19 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Заріччя – п'ять вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Леонівка – чотири вибухи, ймовірно міномет 120 мм; два обстріли: два вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Сновська громада:

Клюси – вісім вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Хрінівка – два вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Городнянська громада:

Гасичівка – три обстріли: сім вибухів, ймовірно скид ВОГ з БпЛа.

Сумська область

Сумський район:

Велика Рибиця – дев'ять вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм. Пошкоджено два приватних будинка, будівлі агропідприємства, об’єкт критичної інфраструктури.

Басівка – один вибух, ймовірно FPV-дрон.

Садки – вісім вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Краснопілля – чотири обстріли: 8 вибухів, ймовірно FPV-дрон. Пошкоджено будівлю дитячого садка, магазину, вишку мобільного зв’язку, два легкових автомобіля.

Локня – один вибух, ймовірно ударний БпЛА.

Новодмитрівка – два обстріли: чотири вибухи, ймовірно FPV-дрон.

Волфине – два обстріли: два вибухи, ймовірно скид ВОГ з БпЛА.

Миропільське – два вибухи, ймовірно міномет 82 мм.

Яструбине – три вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Білопілля – один вибух, ймовірно скид ВОГ з БпЛА.

Петрушівка – три вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Покровка – чотири вибухи, ймовірно FPV-дрон.

Наумівка – три вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Охтирський район:

Бугрувате – один вибух, ймовірно скид ВОГ з БпЛА. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Велика Писарівка – сім вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Попівка – два обстріли: 15 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; два обстріли: 21 вибух, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Шосткинський район:

Нововасилівка – один вибух, ймовірно міномет 120 мм.

Середина-Буда – три обстріли: чотири вибухи, ймовірно FPV-дрон. Пошкоджено телевежу.

Прогрес – два вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Уланове – вісім вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Бачівськ – два обстріли: сім вибухів, ймовірно міномет 120 мм. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Нова Гута – чотири вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.