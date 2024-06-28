Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області, поранені люди

Через обстріли двоє осіб поранено.

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Російська армія протягом доби атакувала 8 населених пунктів Запорізької області. Поранено чоловіка та жінку під час ворожої атаки по Пологівському району.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти 324 рази вдарили по Запорізькій області.

Ворог завдав 8 авіаударів по Новоандріївці, Варварівці, Малій Токмачці, Левадному та Малинівці.

160 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Левадне та Малу Токмачку.Відбулося 6 обстрілів з РСЗВ Роботиного та Малої Токмачки.

Також 150 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житла.

У Запорізькій області знищили російську керовану авіаційну бомбу вагою 500 кг, яка не здетонувала.