​Генштаб: ЗСУ ліквідували 1170 окупантів та ворожий літак протягом доби

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб.

Протягом доби ЗСУ ліквідували 1170 окупантів та ворожий літак, знищили 60 артилерійських систем росіян та 3 засоби ППО.

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