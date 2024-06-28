Bihus.Info: Голика вчора обшукувало НАБУ

Учора Національне антикорупційне бюро обшукувало "ідеолога" "Великого будівництва" Юрія Голика. Про це з посиланням на джерела повідомили в Bihus.Info.

У якому саме провадженні відбувалися слідчі дії – невідомо. Голика раніше обшукували по справі "Великого будівництва" в Дніпропетровській області, де фірма дівчини тодішнього голови ОВА Валентина Резніченка перемагала в мільярдних тендерах на ремонти доріг.

Голик раніше був радником Резніченка.

Фото: Bihus info НАБУ прийшлоз обшуками до Юрія Голика

Також Юрій Голик фігурував у журналістських матеріалах про злив даних із НАБУ. У травні одного зі співробітників НАБУ обшукували за підозрою в розголошенні даних оперативно-розшукової діяльності. За інформацією медіа, злив відбувався щодо Голика.