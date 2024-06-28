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Bihus.Info: Голика вчора обшукувало НАБУ

По якій справі – невідомо. 

Bihus.Info: Голика вчора обшукувало НАБУ
У Юрія Голика відбулися слідчі дії
Фото: Bihus

Учора Національне антикорупційне бюро обшукувало "ідеолога" "Великого будівництва" Юрія Голика. Про це з посиланням на джерела повідомили в Bihus.Info

У якому саме провадженні відбувалися слідчі дії – невідомо. Голика раніше обшукували по справі "Великого будівництва" в Дніпропетровській області, де фірма дівчини тодішнього голови ОВА Валентина Резніченка перемагала в мільярдних тендерах на ремонти доріг. 

Голик раніше був радником Резніченка. 

НАБУ прийшлоз обшуками до Юрія Голика
Фото: Bihus info
НАБУ прийшлоз обшуками до Юрія Голика

Також Юрій Голик фігурував у журналістських матеріалах про злив даних із НАБУ. У травні одного зі співробітників НАБУ обшукували за підозрою в розголошенні даних оперативно-розшукової діяльності. За інформацією медіа, злив відбувався щодо Голика. 

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