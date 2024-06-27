Балогу підозрюють у продажі земельної ділянки у центрі міста за заниженою ціною. Зловживання оцінили на майже 75 млн грн.

За мера Мукачева Андрія Балогу внесли 30 млн грн застави у справі по можливі махінації з землею, повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Сьогодні у цій справі Вищий антикорупційний суд (ВАКС) арештував голову райради Мукачева Михайла Ланьо. А також колишнього начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради.

Напередодні у цій справі ВАКС арештував мера Мукачева Андрія Балогу.

Усі троє були арештовані по справі про можливі махінації з землею.

Раніше повідомлялося, що міського голову Мукачево Андрія Балогу та голову райради в Закарпатській області викрили на продажі землі за заниженими цінами. Зловживання оцінили на майже 75 млн грн. За даними Національного антикорупційного бюро, мер "протиснув" прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже дев'ять разів вартістю земельної ділянки стадіону "Авангард" у Мукачеві приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради – колишній нардеп.