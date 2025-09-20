Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Український хореограф працює в новій виставі "Гамлет" російського режисера Кіріла Серебряннікова

Йдеться про хореографа Костянтина Коваля

Український хореограф працює в новій виставі "Гамлет" російського режисера Кіріла Серебряннікова
Фото: фото з sortiraparis.com

Український хореограф та танцівник Костянтин Коваль працює в новій виставі російського режисера Кіріла Серебряннікова "Гамлет"("Hamlet"). Костянтин відкрито опублікував відео на своїй фейсбук-сторінці з репетиції проєкту. 

Але при тому український хореограф також брав участь в проєкті коротких фільмів UPROOTED. Цей фільм, випущений UNHCR напередодні Всесвітнього дня біженців 20 червня 2022 року.. Коваль є одним із авторів сценарію/концепції разом із режисером Анджеєм Гавриссом (Andzej Gavriss) та Ріком Доддсом (Rick Dodds). Він був хорегорафом фільму і відповідав за рухову частину, концепцію рухів і, ймовірно, за співпрацю з виконавцями.Фільм показував, як люди, що вимушені були покинути свої домівки через війну, переживають посттравматичний стрес.

Але вже в 2024 Костянтин Коваль вже фігурував в іншій співпраці із росіянами, коли з двома іншими українськими хореографами та танцівниками Дмитром Жуком та Юрієм Гуричем брав участь в шоу "Drama Queen" на Кіпрі, акторкою якого була відома російська телеведуча Катерина Варнава.

Костянтин Коваль живе закордоном, а його позиція залишається не коментованою. 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
