До Списку ЮНЕСКО подаватимуть культурний комплекс, розташований на території України, Молдови та Румунії

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
ГоловнаКультура

До Списку ЮНЕСКО подаватимуть культурний комплекс, розташований на території України, Молдови та Румунії

Йдеться про транснаціональний об’єкт “Культурний комплекс Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля”.

До Списку ЮНЕСКО подаватимуть культурний комплекс, розташований на території України, Молдови та Румунії
Зображення поселення, яким понад 6 000 років, належать до Трипільської культури і налічували близько 15 000 мешканців, що робило
Фото: Susanne Beyer, Kiel University

Україна, Румунія та Молдова подаватимуть культурний комплекс Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля до Списку ЮНЕСКО.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Рішення про це прийняли сьогодні, 18 вересня, на Міжнародній конференції “Виняткова універсальна цінність культурного комплексу “Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля: архітектурна спадщина”.

На конференції відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, Міністерством культури Молдови та Міністерством культури Румунії. 

Згідно з документом, країни будуть співпрацювати у підготовці та просуванні спільного номінаційного досьє для включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО транснаціонального серійного об’єкта “Культурний комплекс Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля”.

Зазначається, що цей крок не лише сприятиме збереженню унікальної археологічної спадщини, а й стане важливим внеском у зміцнення культурних, гуманітарних та європейських зв’язків між трьома країнами.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies