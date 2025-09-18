До Списку ЮНЕСКО подаватимуть культурний комплекс, розташований на території України, Молдови та Румунії

Зображення поселення, яким понад 6 000 років, належать до Трипільської культури і налічували близько 15 000 мешканців, що робило

Україна, Румунія та Молдова подаватимуть культурний комплекс Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля до Списку ЮНЕСКО.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Рішення про це прийняли сьогодні, 18 вересня, на Міжнародній конференції “Виняткова універсальна цінність культурного комплексу “Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля: архітектурна спадщина”.

На конференції відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, Міністерством культури Молдови та Міністерством культури Румунії.

Згідно з документом, країни будуть співпрацювати у підготовці та просуванні спільного номінаційного досьє для включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО транснаціонального серійного об’єкта “Культурний комплекс Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля”.

Зазначається, що цей крок не лише сприятиме збереженню унікальної археологічної спадщини, а й стане важливим внеском у зміцнення культурних, гуманітарних та європейських зв’язків між трьома країнами.