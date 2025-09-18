Видавництво «Човен» через погрози скасувало презентацію книги «Голоси BLM»

Видавництво «Човен» повідомило про скасування презентації книжки-дослідження Оксани Брюховецької «Голоси BLM», яка мала відбутися 20 вересня у Львові.

«Голоси BLM» — це результат численних інтерв'ю, які дослідниця проводила від 2020-го у США під час протестів Black Lives Matter, що поширилися того року всією країною після того, як білий офіцер поліції зумисно вбив чорного чоловіка на ім’я Джордж Флойд. Протести підтримали в багатьох країнах світу. Книжка розгортає складну картину сьогодення Сполучених Штатів а також розповідає про те, хто і чому двічі обрав президентом Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Погрози, які отримало видавництво “Човен”, пов’язані зі вбивством Ірини Заруцької.

“Упродовж останніх днів ми отримували у соцмережах безліч брутальних, расистських, ненависницьких коментарів та погроз на адресу авторки і видавництва щодо запланованої події, – йдеться у повідомленні видавництва. – Складно було зрозуміти, звідки ці люди і чому вони це пишуть. Серед коментаторів було чимало ботів, але були цілком реальні українці, львів’яни, з деякими ми знайомі особисто. Жоден з них не читав книжки, не розуміє контексту, про який писала авторка, і чому це дослідження є важливим для українських читачів саме в час російської агресії проти України. (Нам усім сьогодні варто усвідомити: без розуміння складних внутрішніх американських процесів ми не можемо розраховувати на ту суспільну та політичну підтримку США, якої сьогодні так потребуємо в умовах війни.) Усе зводилося до маніпуляцій трагедією Ірини Заруцької та тим фактом, що її вбивцею став чорношкірий американець.”

Фото: "Човен"

У видавництві розповіли, що, крім агресивних онлайн-повідомлень, отримували дзвінки з погрозами. Погрози також отримували авторка книжки Оксана Брюховецька і американський журналіст Террелл Старр – один із героїв книжки; обоє мали брати участь у презентації. За цим фактом видавництво звернулося до СБУ Львівської області.

“Нам складно було пояснити Терреллу, який третій рік поспіль працює в Україні і розповідає в американських медіа про український спротив російській агресії, чому так багато українців бажають йому «здох…ти», чому вони вважають, що він «твар…на», а не людина,” – кажуть у видавництві.

Раніше LB.ua публікувало уривок з книжки «Голоси BLM», його можна знайти за посиланням.