СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Уночі ворог атакував українці 119 ударними БпЛА. Захисники знешкодили 99 з них

Зафіксовано влучання 16 дронів і падіння уламків на чотирьох локаціях. 

У ніч на 9 квітня російська армія атакувала Україну 119 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Била з окупованих Криму і Донецька і російських напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Близько 70 дронів – "шахеди".

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знешкодила 99 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Про це повідомили в Повітряних силах.

Фото: Повітряні сили в Telegram
Результати збиття

“Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях”, – йдеться у повідомленні. 

У повітряному просторі станом на 8 годину лишаються декілька ворожих БпЛА. 


Читайте також
