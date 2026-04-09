Уночі ворог атакував українці 119 ударними БпЛА. Захисники знешкодили 99 з них

У ніч на 9 квітня російська армія атакувала Україну 119 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Била з окупованих Криму і Донецька і російських напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. Близько 70 дронів – "шахеди".

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знешкодила 99 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Про це повідомили в Повітряних силах.

“Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях”, – йдеться у повідомленні.

У повітряному просторі станом на 8 годину лишаються декілька ворожих БпЛА.



