ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині за добу зафіксували понад 100 обстрілів РФ, є постраждала

В області пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Фото: З відкритих джерел

Минулої доби внаслідок обстрілів Сумської області унаслідок удару російського безпілотника постраждала 33-річна жінка. 

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Їй надали допомогу без госпіталізації.

Загалом у 36 населених пунктах 18 громад області зафіксовано понад 100 обстрілів окупантів.

Пошкодження: 

  • Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська громади – зруйновані приватні будинки, господарчі споруди; 
  • Глухівська громада – нежитлова будівля, інфраструктура; 
  • Шосткинська громада – житлові будинки, інфраструктура; 
  • Хутір-Михайлівська, Березівська, Тростянецька, Білопільська громади – об’єкти інфраструктури;
  • Ворожбянська громада – нежитлове приміщення; 
  • Великописарівська громада – приміщення магазину, автомобіль; 
  • Сумська громада – багатоквартирний будинок, приватні будинки, автомобілі.

Повітряна тривога тривала 22 години 36 хвилин.

