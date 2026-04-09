На Сумщині за добу зафіксували понад 100 обстрілів РФ, є постраждала

Минулої доби внаслідок обстрілів Сумської області унаслідок удару російського безпілотника постраждала 33-річна жінка.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Їй надали допомогу без госпіталізації.
Загалом у 36 населених пунктах 18 громад області зафіксовано понад 100 обстрілів окупантів.
Пошкодження:
- Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська громади – зруйновані приватні будинки, господарчі споруди;
- Глухівська громада – нежитлова будівля, інфраструктура;
- Шосткинська громада – житлові будинки, інфраструктура;
- Хутір-Михайлівська, Березівська, Тростянецька, Білопільська громади – об’єкти інфраструктури;
- Ворожбянська громада – нежитлове приміщення;
- Великописарівська громада – приміщення магазину, автомобіль;
- Сумська громада – багатоквартирний будинок, приватні будинки, автомобілі.
Повітряна тривога тривала 22 години 36 хвилин.
