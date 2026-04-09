​СБУ: нардеп-зрадник Деркач привласнив у Києві заповідну землю на 595 млн грн

Наразі затримано одного з організаторів оборудки – колишнього очільника Обухівської РДА. 

Служба безпеки викрила масштабну схему привласнення земель природно-заповідного фонду Києва на понад 595 млн грн. До організації оборудки причетний колишній народний депутат  Андрій Деркач, який переховується в Росії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що під час своєї депутатської каденції до 2019 року Деркач привласнив 41,5 га земель заповідної землі у Києві. Це - майже 50% від загальної площі цієї природоохоронної зони.

Для реалізації схеми він залучив спільників, які на той час перебували на посадах керівника Обухівського райвідділу Держкомзему та голови Обухівської райдержадміністрації. Щоб заволодіти землею, учасники оборудки підробили землевпорядну документацію та внесли недостовірні дані у Державний земельний кадастр.

Далі вони  намагалися легалізувати "схему". Для цього після численних поділів, обʼєднань і перепродажів оформили земельні ділянки на родичів та знайомих Деркача та його спільників.

Слідчі повідомили про підозру всім трьом фігурантам відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Наразі затримано одного з організаторів оборудки – колишнього очільника Обухівської РДА. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Оскільки Деркач та його спільник – екскерівник Обухівського райвідділу Держкомзему столичного регіоні – переховуються за межами України, їм повідомлено про підозру заочно.  

  • Андрій Деркач – депутат Верховної Ради III—IX скликань від "Партії Регіонів". Син колишнього голови СБУ Леоніда Деркача. У 1990-х працював у Службі безпеки, був радником колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова, обвинуваченого в зраді. 
  • Деркач внесений до санкційного списку США як «російський агент з понад десятирічним стажем». Він звинувачується у відмиванні коштів і порушенні санкцій, що набули чинності в 2020 році і стосуються втручання Росії в президентські вибори в США. 
  • За даними СБУ, Деркач керував в Україні агентурною мережею ГУ Генштабу РФ, що повинна була допомагати ворогу в захопленні України. 
  • Після початку повномасштабного вторгнення Деркач втік з України. У січні 2023 року президент Зеленський позбавив його громадянства, а Рада проголосувала за позбавлення його депутатського мандату.
