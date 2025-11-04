Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Екскерівника “Львівгазу” підозрюють у штучному завищенні тарифів

Нормативні втрати “на папері” зросли на понад 2,8 млн кубометрів газу на рік, що призвело до підвищення тарифу на 14,8 грн за одну тисячу кубометрів.

Фото: urist.in.ua

Про підозру повідомлено одному з колишніх членів правління АТ “Львівгаз”, який штучно завищував тарифи на газ. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Відомо, що у серпні 2021 року колишній посадовець організував схему штучного завищення тарифів на розподіл природного газу. У відомості, на основі яких розраховується тариф на газ, він вніс недостовірні дані. 

Зокрема, в документах було безпідставно збільшено кількість розподільчих газопроводів і газорегуляторного обладнання, які нібито експлуатувалися понад 25 років. Саме цей показник використовується для визначення нормативних втрат газу, що впливають на формування тарифу.

Відтак нормативні втрати “на папері” зросли на понад 2,8 млн кубометрів газу на рік, що призвело до підвищення тарифу на 14,8 грн за одну тисячу кубометрів. Це дозволило підприємству безпідставно включити до вартості послуг майже 3,7 млн грн, які були сплачені комунальними підприємствами області “Залізничнетеплоенерго”, “Львівтеплоенерго”, “Стрийтеплоенерго”, “Червоноградтеплокомуненерго”, “Дрогобичтеплоенерго”.

Отриманими коштами підозрюваний, як один із керівників товариства, міг розпоряджатися на власний розсуд.

Йому інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування здійснює Слідче управління ГУНП у Львівській області за оперативного супроводу УСБУ в області.
