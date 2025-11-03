Судитимуть правоохоронця, який перевозив ухилянтів до кордону з Молдовою

Вартість таких “послуг” коливалася від 2 до 6 тисяч доларів США — залежно від кількості блокпостів, які потрібно було проїхати.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно правоохоронця із Запоріжжя, який організував схему із перевезення військовослужбовців, що самовільно залишили частини, та військовозобов’язаних, які намагалися втекти за кордон.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, правоохоронець створив фейковий акаунт у соцмережах, через який розміщував оголошення про “послуги супроводу”. При цьому він вказував свій реальний номер телефону для зв’язку. У спілкуванні з потенційними “клієнтами” запевняв, що завдяки службовому посвідченню зможе безперешкодно провезти їх автомобілем через блокпости, а питання перетину державного кордону вони мали вирішувати самостійно.

Вартість таких “послуг” коливалася від 2 до 6 тисяч доларів США — залежно від кількості блокпостів, які потрібно було проїхати.

У вересні 2025 року він домовився про перевезення військовослужбовця, який самовільно залишив частину в Нікополі. Щоб уникнути службових перевірок, правоохоронець оформив лікарняний, після чого разом із дезертиром вирушив у напрямку Одещини.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою затримали “перевізника” після отримання ним повної оплати – понад 2,2 тис. доларів США – за кілька кілометрів до державного кордону.

Після викриття правоохоронця звільнили зі служби.

Нині він обвинувачується у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів та усунення перешкод, учиненому службовою особою з використанням службового становища, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України); пособництві у дезертирстві (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.