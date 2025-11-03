Судитимуть правоохоронця, який перевозив ухилянтів до кордону з Молдовою

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно правоохоронця із Запоріжжя, який організував схему із перевезення військовослужбовців, що самовільно залишили частини, та військовозобов’язаних, які намагалися втекти за кордон.
Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
За даними слідства, правоохоронець створив фейковий акаунт у соцмережах, через який розміщував оголошення про “послуги супроводу”. При цьому він вказував свій реальний номер телефону для зв’язку. У спілкуванні з потенційними “клієнтами” запевняв, що завдяки службовому посвідченню зможе безперешкодно провезти їх автомобілем через блокпости, а питання перетину державного кордону вони мали вирішувати самостійно.
Вартість таких “послуг” коливалася від 2 до 6 тисяч доларів США — залежно від кількості блокпостів, які потрібно було проїхати.
У вересні 2025 року він домовився про перевезення військовослужбовця, який самовільно залишив частину в Нікополі. Щоб уникнути службових перевірок, правоохоронець оформив лікарняний, після чого разом із дезертиром вирушив у напрямку Одещини.
Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою затримали “перевізника” після отримання ним повної оплати – понад 2,2 тис. доларів США – за кілька кілометрів до державного кордону.
Після викриття правоохоронця звільнили зі служби.
Нині він обвинувачується у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання засобів та усунення перешкод, учиненому службовою особою з використанням службового становища, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України); пособництві у дезертирстві (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.