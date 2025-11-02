Судді з Тернопільщини оголосили про підозру за смертельну ДТП на Прикарпатті, — ОГП

Івано-Франківська обласна прокуратура повідомила про підозру судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі пішохода та травмування іншої особи (ч. 2 ст. 286 КК України), повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, трагедія сталася 31 жовтня 2025 року в селі Фрага Івано-Франківського району на автодорозі "Мукачево – Львів".

Фото: ОГП

Суддя, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, рухалася у напрямку Львова та, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, не зменшила швидкість. У результаті авто здійснило наїзд на двох пішоходів. Один із них загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження.

Досудове розслідування ведуть слідчі територіального управління ДБР під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.

До Вищої ради правосуддя вже скеровано подання про надання згоди на утримання під вартою підозрюваної судді, а також клопотання про її тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Розгляд цих документів запланований на засіданні ВРП.