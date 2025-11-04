Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
На Прикарпатті за зґвалтування та розбещення дітей затримали батька-вихователя

За даними слідчих, чоловік упродовж кількох років систематично ґвалтував малолітню підопічну, а також вчиняв розпусні дії щодо ще шістьох дівчат, які перебували під його опікою.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо батька-вихователя за згвалтування та розбещення сімох підопічних дівчат. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Йому інкримінують зґвалтування та розбещення малолітніх і неповнолітніх вихованок, а також зберігання дитячої порнографії. 

За даними слідства, чоловік упродовж кількох років систематично ґвалтував малолітню підопічну, а також вчиняв розпусні дії щодо ще шістьох дівчат, які перебували під його опікою.

Підозрюваного затримано на Івано-Франківщині, куди дитячий будинок сімейного типу переїхав після початку бойових дій з Херсонської області. Він перебуває під вартою.

Діти перебувають під наглядом фахівців та проходять психологічну реабілітацію.
