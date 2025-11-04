НАБУ прокоментувало негласні заходи зі спостереження, які проводив їхній співробітник

Бюро вважає, що їхні співробітники не зобов’язані інформувати прокурорів ОГП про проведення чи участь у заходах оперативно-розшукового або процесуального характеру.

Національне антикорупційне бюро прокоментувало заяву Офісу Генпрокурора щодо обшуку співробітника НАБУ.

За інформацією НАБУ, режим воєнного стану «не встановлює заборони на здійснення документування в межах розслідування корупційних злочинів».

«Відповідно до чинного законодавства, співробітники НАБУ не зобов’язані інформувати прокурорів Офісу Генерального прокурора про проведення чи участь у заходах оперативно-розшукового або процесуального характеру, якщо це не пов’язано з процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора у конкретному кримінальному провадженні», - пояснили у Бюро.

НАБУ заявило, що таким чином їхній співробітник «діяв у суворій відповідності до вимог закону» і наголосило на неприпустимості втручання у розслідування з боку інших органів.