НАБУ прокоментувало негласні заходи зі спостереження, які проводив їхній співробітник

Національне антикорупційне бюро прокоментувало заяву Офісу Генпрокурора щодо обшуку співробітника НАБУ.
За інформацією НАБУ, режим воєнного стану «не встановлює заборони на здійснення документування в межах розслідування корупційних злочинів».
«Відповідно до чинного законодавства, співробітники НАБУ не зобов’язані інформувати прокурорів Офісу Генерального прокурора про проведення чи участь у заходах оперативно-розшукового або процесуального характеру, якщо це не пов’язано з процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора у конкретному кримінальному провадженні», - пояснили у Бюро.
НАБУ заявило, що таким чином їхній співробітник «діяв у суворій відповідності до вимог закону» і наголосило на неприпустимості втручання у розслідування з боку інших органів.
- Раніше НАБУ заявило про обшук у їхнього співробітника і застосування проти нього фізичної сили.
- Опісля з’явилася заява Офісу Генпрокурора, в якій ішлося про те, що обшуки у працівника Бюро проводили тому, що посадовець «здійснював негласні заходи зі спостереження».