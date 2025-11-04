Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаПраво

НАБУ прокоментувало негласні заходи зі спостереження, які проводив їхній співробітник

Бюро вважає, що їхні співробітники не зобов’язані інформувати прокурорів ОГП про проведення чи участь у заходах оперативно-розшукового або процесуального характеру.

НАБУ прокоментувало негласні заходи зі спостереження, які проводив їхній співробітник
НАБУ
Фото: Сергей Нужненко

Національне антикорупційне бюро прокоментувало заяву Офісу Генпрокурора щодо обшуку співробітника НАБУ.

За інформацією НАБУ, режим воєнного стану «не встановлює заборони на здійснення документування в межах розслідування корупційних злочинів».

«Відповідно до чинного законодавства, співробітники НАБУ не зобов’язані інформувати прокурорів Офісу Генерального прокурора про проведення чи участь у заходах оперативно-розшукового або процесуального характеру, якщо це не пов’язано з процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора у конкретному кримінальному провадженні», - пояснили у Бюро.

НАБУ заявило, що таким чином їхній співробітник «діяв у суворій відповідності до вимог закону» і наголосило на неприпустимості втручання у розслідування з боку інших органів.

  • Раніше НАБУ заявило про обшук у їхнього співробітника і застосування проти нього фізичної сили. 
  • Опісля з’явилася заява Офісу Генпрокурора, в якій ішлося про те, що обшуки у працівника Бюро проводили тому, що посадовець «здійснював негласні заходи зі спостереження».
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies