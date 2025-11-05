Експосадовця Львівської ОДА судитимуть через привласнення мільйонів на проєкті дитячої лікарні

Колишнього посадовця Львівської ОДА та директора держпідприємства судитимуть за привласнення майже чотирьох мільйонів гривень на проєкті дитячої лікарні.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
“Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця Львівської ОДА та директора державного підприємства, які заволоділи бюджетними коштами”, – йдеться у пресрелізі.
За даними слідства, у 2022 році держпідприємство мало розробити проєктно-кошторисну документацію для будівництва нового корпусу дитячої лікарні у Львові. Директор свідомо завищив вартість робіт та вніс недостовірні дані у кошториси.
Посадовець ЛОДА, відповідальний за контроль виконання договору, підписав акти без експертної перевірки, попри те, що знав про їх невідповідність.
Це забезпечило безпідставне перерахування коштів підприємству. Збитки становлять майже 4 млн грн.
Колишньому посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України), директору держпідприємства – привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).