США та Китай підпишуть торговельну угоду "досить скоро", – Трамп
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
Трамп про російський "Буревісник": замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ВРП відсторонила від здійснення правосуддя суддю, яку підозрюють у смертельній ДТП

Її відсторонили до 1 січня 2026 року. 

Фото: sud.ua

Суддю, яку підозрюють у смертельній ДТП, відсторонили від здійснення правосуддя до  січня 2026 року.

Про це повідомили у Вищій раді правосуддя (ВРП).

"6 листопада 2025 року Вища рада правосуддя тимчасово, до 1 січня 2026 року, відсторонила суддю Підгаєцького районного суду Тернопільської області від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності", – йдеться у повідомленні. 

Рішення прийняли за результатами розгляду відповідного клопотання заступника генерального прокурора Марії Вдовиченко.

Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України.

  • На початку листопада Верховна рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті.
  • За даними слідства, трагедія сталася 31 жовтня 2025 року в селі Фрага Івано-Франківського району на автодорозі "Мукачево – Львів". Суддя, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, рухалася у напрямку Львова та, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, не зменшила швидкість. У результаті авто наїхало на двох пішоходів. Один із них загинув на місці, інший отримав тілесні ушкодження.
