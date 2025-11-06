ВРП відсторонила від здійснення правосуддя суддю, яку підозрюють у смертельній ДТП

Її відсторонили до 1 січня 2026 року.

Суддю, яку підозрюють у смертельній ДТП, відсторонили від здійснення правосуддя до січня 2026 року.

Про це повідомили у Вищій раді правосуддя (ВРП).

"6 листопада 2025 року Вища рада правосуддя тимчасово, до 1 січня 2026 року, відсторонила суддю Підгаєцького районного суду Тернопільської області від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності", – йдеться у повідомленні.

Рішення прийняли за результатами розгляду відповідного клопотання заступника генерального прокурора Марії Вдовиченко.

Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України.