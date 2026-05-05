В Одесі невідомі напали на службовий автомобіль ТЦК

Під час інциденту троє військовозобов'язаних втекли з автівки.

Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

В Одесі невідомі на автівках напали на службовий автомобіль ТЦК та СП. Інцидент стався 5 травня.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Одеського обласного ТЦК та СП.

"Під час перевезення військовозобов’язаних до Одеського мобілізаційного центру для проходження військово-лікарської комісії, два цивільні автомобілі заблокували рух службового транспорту, після чого групою невстановлених осіб було пошкоджено вікна автомобіля та розпилено газ подразнювальної дії всередину салону службового авто", - йдеться в повідомленні.

В ТЦК припускають, що це була заздалегідь спланована ситуація, щоб звільнити групу військовозобов’язаних, троє з яких, скориставшись ситуацією, втекли з місця події. 

"Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ініціює клопотання перед правоохоронними органами щодо встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до організації та виконання протиправних дій", - повідомили в ТЦК.

  У Дніпрі місцевий житель відкрив стрілянину під час заходів оповіщення, унаслідок чого постраждали двоє представників ТЦК та СП.
  Чоловік кинув бойову гранату на територію Білоцерківського ТЦК. Його затримали, слідство перевіряє можливий російський слід.
