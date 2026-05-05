В Одесі невідомі напали на службовий автомобіль ТЦК

Під час інциденту троє військовозобов'язаних втекли з автівки.

В Одесі невідомі на автівках напали на службовий автомобіль ТЦК та СП. Інцидент стався 5 травня.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Одеського обласного ТЦК та СП.

"Під час перевезення військовозобов’язаних до Одеського мобілізаційного центру для проходження військово-лікарської комісії, два цивільні автомобілі заблокували рух службового транспорту, після чого групою невстановлених осіб було пошкоджено вікна автомобіля та розпилено газ подразнювальної дії всередину салону службового авто", - йдеться в повідомленні.

В ТЦК припускають, що це була заздалегідь спланована ситуація, щоб звільнити групу військовозобов’язаних, троє з яких, скориставшись ситуацією, втекли з місця події.

"Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП ініціює клопотання перед правоохоронними органами щодо встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до організації та виконання протиправних дій", - повідомили в ТЦК.