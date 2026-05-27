США не видали візу заступнику міністра закордонних справ Росії

Він мав взяти участь в засіданні Ради Безпеки ООН.

Російський посол в ООН Василь Небензя
Фото: ТСН

 Посол Росії в ООН заявив , що США не видали візу заступнику міністра закордонних справ Росії Олександру Алімову для участі в засіданні Ради Безпеки ООН , і назвав це «порушенням зобов’язань США за Угодою про розміщення штаб-квартири ООН».

Про це пише Reuters.

Василь Небензя зробив відповідну заяву на засіданні Ради Безпеки ООН, під головуванням міністра закордонних справ Китаю, де, за його словами, Алімов мав намір бути присутнім.

«Незважаючи на всі наші спроби переконати американську сторону видати йому візу, цю візу зрештою не було надано», – додав він.

Небензя заявив, що згідно з Угодою про штаб-квартиру ООН, доступ до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку «має бути забезпечений усім посадовцям держав-членів, без винятку».

Він сказав, що Росія також розглядає це питання як «кричущий випадок неповаги до китайського головування в Раді Безпеки та теми, яка обговорюється сьогодні, – Статуту Організації Об’єднаних Націй.

  • Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час виступу в ООН озвучив завуальовану критику на адресу зовнішньої політики президента США Дональда Трампа. Зокрема, китайський дипломат розкритикував війну США проти Ірану та підхід американської адміністрації до роботи всесвітньої організації.
