На ТОТ Луганщини росіяни створили "раду щодо захисту традиційних цінностей", – ЦПД

"Рада щодо захисту традиційних цінностей, культури та історичної пам’яті" нав'язуватиме викривлену версію минулого.

Фото: Центр протидії дезінформації

На тимчасово окупованій території Луганської області російська адміністрація створила так звану  "раду щодо захисту традиційних цінностей, культури та історичної пам’яті".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. 

У рамках цієї структури вже сформували сім спеціальних комісій. До їх складу окупанти включили місцевих колаборантів, російських чиновників і військових. 

"Абсурдність ситуації полягає в тому, що носіями "традиційних цінностей" та "моральними орієнтирами" призначено російських військових – представників армії мародерів, ґвалтівників і вбивць, які принесли на українську землю руйнування та смерті", – ідеться у повідомленні.

Також згадане пропагандистами "збереження історичної пам’яті" на практиці є лише просуванням кремлівської пропаганди та навʼязуванням викривленої Москвою версії минулого. 

"Створення подібних "комісій" свідчить про те, що окупаційна влада переходить до системніших та агресивніших методів впливу на світогляд людей на ТОТ. У такий спосіб кремль намагається примусити людей бути лояльними до окупантів та брехнею і маніпуляціями просувати ненависть до України", – зазначає Центр.

