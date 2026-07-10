8-13 липня на театральному майданчику PUSH PUSH Arts в Коледж-Парк (штат Джорджія) відбувається премʼєра пʼєси «Blue Potatoes, Yellow Guns» («Блакитна картопля, жовті рушниці») української драматургині Ганни Булатової, повідомляє Ukrainian Drama Translation.

Захід відбувається в межах проєкту, ініційованим співзасновником та креативним директором PUSH PUSH Arts Тімом Габегером, з представлення сучасних українських історій американській аудиторії.

«Blue Potatoes, Yellow Guns» – нова пʼєса Булатової, яка розповідає про життя української сімʼї від радянських часів до повномасштабного вторгнення. В основі сюжету – життєвий досвід драматургині, історії її родини та сусідів. Сама Булатова напочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну була у Великій Британії, де напередодні вона підписала контракт про роботу помічницею режисера.

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У центрі пʼєси – українська біженка Надя. Дія починається із її побачення з чоловіком в Америці, під час якого вона думає про українські міста, які зазнають російських атак. Водночас офіціантка закладу нагадує героїні доньку Любу. Це дає поштовх до серії спогадів: про прадідуся та прабабусю, які пережили Голодомор; бабусю, яку змушувати працювати в колгоспі; сусідку, яка кинулася назустріч російським танкам, а її відео стало вірусним. Також згадуються вибух на Чорнобильській АЕС, розпад СРСР та відкриття першого McDonald’s в Україні у 1997 році.

Окрім цього, у програмі є показ 20-хвилинної пʼєси «A Text for Theater» («Текст для театру») української небінарної режисерки та військової Антоніни Крим (Антоніни Романової). Дія постановки відбувається в окопі, а розповідь веде сама Крим.

Ініціатива створена у співпраці PushPush Arts Portal International Exchange Program з Center for International Theater Development та Worldwide Ukrainian Play Reading Series.

PushPush Arts – некомерційна організація для митців, що займається розвитком та представленням оригінальних мистецьких міждисциплінарних робіт. Розташована в штаті Джорджія.