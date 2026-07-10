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Новий сезон опери в берлінському Нойкельні відкриється премʼєрою вистави від Opera Aperta 

Постановку готують на замовлення театру. 

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Новий сезон опери в берлінському Нойкельні відкриється премʼєрою вистави від Opera Aperta 
Opera Aperta готує премʼєру до показу в Берліні
Фото: Валерія Ландар

17 вересня лабораторія сучасної опери Opera Aperta відкриє новий сезон у Neuköllner Oper (Берлін) світовою прем'єрою вистави VOX HUMANA. Ein Singspiel. Покажи триватимуть протягом місяця.

Вистава створена на запрошення Нойкельнської опери, повідомляють в Opera Aperta.

Відповідно до лібрето, артисти й артистики Opera Aperta їдуть з Києва до берлінського району Нойкельн, щоб відкрити театральний сезон у місцевій опері. На знак подяки Німеччині за фінансову підтримку та системи протиповітряної оборони, українці вирішують запропонувати цій країні найкраще, що у них є — свої голоси, — обіцяючи підготувати Німеччину до перемоги на Євробаченні-2027 шляхом розробки радикального політичного гіперпоп-проєкту.

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Подорожуючи автобусом Київ–Берлін, вони повільно потрапляють в часову пастку, опиняючись у 1933 році – в залі берлінського єврейського кабаре, де відбулася остання зустріч вчителя співу та психотерапевта Альфреда Вольфсона і художниці Шарлотти Саломон.

Над текстом і композицією опери працюють Ілля Разумейко та Роман Григорів. За драматургію відповідають Марічка Штирбулова і Денніс Депта. Електронна музика авторства Валерії Виноградової. 

Neuköllner Oper — незалежний музичний театр в Німеччині, майданчик для створення авангардного музичного театру та театру на перетині категорій, відомий в Німеччині та на міжнародній сцені своїми сміливими експериментами, відходом від класичних оперних канонів та миттєвою реакцією на гострі соціально-політичні виклики сучасності.

Лабораторія сучасної опери Opera Aperta в Україні працює над пошуком нових театральних форм, розвитком сучасного театрального мовлення та мислення. Фокусується на осмисленні політики, історії мистецтва, екології та театру. Заснована композиторським тандемом Романа Григоріва та Іллі Разумейка, опера-лабораторія Opera Aperta займається розвитком сучасної опери та театру на провідних майданчиках в Європі та США.

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