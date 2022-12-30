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ГоловнаСуспільствоВійна — Наталя Лотоцька

Поліція задокументувала на звільнених територіях понад 5 тисяч воєнних злочинів росіян

Абсолютну більшість виявили у Харківській області.

Поліція задокументувала на звільнених територіях понад 5 тисяч воєнних злочинів росіян
Олексій Сергєєв
Фото: Національна поліція

На деокупованих територіях поліція задокументувала 5 298 воєнних злочинів росіян.

Про це повідомив на брифінгу начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України Олексій Сергєєв.

4088 з них виявили у Харківській області, 609 – у Херсонській, 542 – у Миколаївській та 88 – на Луганщині.

“Стабілізаційні заходи на сьогодні проводяться у 665 населених пунктах. Відтак відновлено роботу 20 підрозділів поліції, з яких 10 – у Харківській області, 7 – на Херсонщині, 2 – у Донецькій області та 1 – у Миколаївській”, – повідомив Сергєєв.

З початку деокупаційних заходів поліція у Донецькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях виявила тіла 1116 цивільних осіб, з них 31 – діти. 

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення кількість розпочатих кримінальних проваджень за фактами вчинення військовослужбовцями РФ та їхніми пособниками становить понад 53,7 тис

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