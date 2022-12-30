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Зеленський просив у Байдена сучасні танки та винищувачі, – Politico

Президент США "залишився байдужим до деяких прохань".

Зеленський просив у Байдена сучасні танки та винищувачі, – Politico
Фото: White House

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона просив в очільника американської нації Джо Байдена надати Україні більш технічно складнішу зброю. 

Про це пише Politico.

Видання зазначає, що головним пріоритетом Зеленського залишається “більше зброї, боєприпасів та спорядження”. 

“Лідер повторив свої заклики до більш досконалої зброї під час свого несподіваного візиту до Вашингтона минулого тижня. Хоча президент Джо Байден залишився байдужим до деяких прохань про танки, винищувачі та ракети, під час візиту було зроблено кілька гучних заяв про розширення військової підтримки”, – йдеться у статті.

Politico додає, що війна в Україні стане новим складним випробуванням у 2023 році для самовільних червоних ліній західних країн щодо зброї, яку вони надають нашій країні.

В українському списку бажань є винищувачі на кшталт американських F-16, американські та німецькі танки і безпілотники. 

Для отримання Україною такої зброї західні столиці мають ухвалити складніші рішення.

Нагадаємо, незабаром Вашингтон відправить Україні батарею ППО Patriot та нові високоточні бомби.

Нагадаємо, 21 грудня президент Зеленський здійснив першу після початку повномасштабного вторгнення Росії закордонну поїздку. Він відвідав США, де зустрівся з Джозефом Байденом і виступив у Конгресі. 

Президент США підтвердив, що Штати передадуть України системи Patriot та розглядають можливість тренувати українських військовослужбовців. 

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