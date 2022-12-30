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Президент України привітав Нетаньягу зі створенням нового уряду

Зеленський підтвердив готовність України до протистояння спільним викликам.

Президент України привітав Нетаньягу зі створенням нового уряду
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський привітав прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу зі створенням нового уряду

“Вітаю Прем’єр-міністра Нетаньягу зі створенням нового уряду. Бажаю успіхів на шляху до добробуту та безпеки Ізраїлю”, – написав Зеленський у Твіттері.

Президент підтвердив готовність України до тісної співпраці для посилення зв’язків поміж країнами і протистояння спільним викликам, процвітання та перемоги над силами зла

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Ізраїлю очолив ексміністр економіки держави Елі Коен. Він є архітектором "Угод Авраама" про нормалізацію стосунків між Ізраїлем і кількома арабськими країнами.

Нетаньягу офіційно вшосте вступив на посаду очільника ізраїльського уряду 29 грудня. Цей кабінет вважається найбільш правим за всю історію держави, до його складу увійшли пʼять партій. 

Серед пріоритетів нового уряду – припинення ядерної програми Ірану, розвиток державної інфраструктури і сполучення периферії з центром країни, а також відновлення внутрішньої безпеки та управління в Ізраїлі.

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