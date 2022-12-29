Косовські серби пообіцяли сьогодні почати розбір барикад після 19 днів блокування доріг

Барикади зводили з 10 грудня на знак протесту через арешт експоліцейського-серба. Його вирішили відпустити під домашній арешт.

У Косово етнічні серби погодилися розпочати вранці четверга демонтаж барикад, якими вони блокували дороги протягом 19 днів. Анонс демонтажу зробив сербський президент Александар Вучич після зустрічі з сербами в місті Рашка, пише Reuters.

"Це довгий процес, він займе час", – сказав він.

Вучич додав, що США і ЄС, які виступили посередниками в конфлікті між Белградом і Приштіною, гарантували, що жодного причетного до зведення барикад серба не притягуватимуть до відповідальності.

Місія НАТО в Косово, KFOR, заявила, що підтримує діалог між усіма сторонами для послаблення напруженості, яка включала блокування сербами доріг на головних магістралях вантажівками та жорстокі сутички з поліцією.

Зведення барикад і стрілянина з поліцією відбулися через арешт 10 грудня колишнього косовського серба-поліцейського за напад на чинного офіцера поліції. Затримання серба викликало бурхливі протести сербської меншини Косова. Вони встановили понад 10 блокпостів, вимагаючи його звільнення. Тепер його звільнили з-під варти та помістили під домашній арешт після запиту прокуратури, повідомив Reuters речник суду першої інстанції в Приштині.

Рішення суду розлютило косовських урядовців, зокрема прем’єр-міністра Альбіна Курті та міністра юстиції Албулену Хаджіу.

"Я не знаю, як це розуміти і як можливо, що хтось, кого звинувачують у такому серйозному злочині, пов'язаному з тероризмом, потрапляє під домашній арешт", – сказала Хаджіу.

Ескалація ситуації триває з липня, коли серби протестували через рішення влади частково визнаної республіки перереєструвати з 1 серпня свої транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські.

У підсумку Косово вирішило відтермінувати рішення про перереєстрацію сербських знаків для авто.

Напруга між сторонами досягла такого рівня, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив готовність залучити миротворців блоку.

24 листопада Сербія і Косово за посередництва Євросоюзу досягли домовленості у питанні автомобільних номерних знаків.

9 грудня поліція частково визнаного Косова посилила присутність у муніципалітеті Північні Мітровиці, де більшість населення становлять серби. Глава Управління у справах Косово в уряді Сербії Петар Петкович заявив, що "поліція Косово не має права йти на північ" і що Сербія "розгляне можливість відправки 1000 своїх сил безпеки" в Косово.

Міністр внутрішніх справ Косова Джелал Свечла заявив, що рішення поліції збільшити свою присутність на півночі країни спрямоване на безпеку громадян.

11 грудня в Косово відбулися нові заворушення через затримання колишнього поліцейського. Сербські протестувальники заблокували головні дороги після нічної перестрілки з поліцією.

Прем’єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про те, що Росія розпалює напруженість між його країною та Сербією через те, що війна в Україні завмирає. Так політик оцінює те, що Белград зробив перший крок у розгортанні військ у регіоні.

26 грудня у північній частині Косова на тлі кількатижневого посилення напруги між владою та етнічними сербами відбулася стрілянина біля патруля і блокпостів НАТО. 27 грудня Вучич наказав привести армію Сербії до повної боєготовності, щоб захищати сербів "де б вони не жили".